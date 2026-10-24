Боец MMA Пенго Боссио Ванги погиб при теракте под Парижем - ВИДЕО

Французский боец смешанных единоборств (MMA) Пенго Боссио Ванги погиб в возрасте 26 лет в результате стрельбы в коммуне Трапп под Парижем.

Как передает 1news.az, об этом сообщил клуб спортсмена Atch Academy.

«С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта, потрясшего нашу страну», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в коммуне Трапп (департамент Ивелин). Нападавший расстреливал прохожих из окна автомобиля в нескольких кварталах, в том числе рядом с детской площадкой. Полиция смогла оперативно задержать подозреваемого, им оказался 39-летний местный житель.