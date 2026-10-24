Азербайджан выразил соболезнования Иордании после нападения на церковь
Азербайджан выразил соболезнования Иордании в связи с вооруженным нападением на церковь в Эль-Караке.
Как сообщает 1news.az, соответствующее заявление Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало в социальной сети X.
"С глубокой скорбью выражаем соболезнования правительству и народу Иорданского Хашимитского Королевства в связи с вооруженным нападением на церковь в городе Эль-Караке. Решительно осуждаем насилие в отношении мест поклонения и нападения на мирных граждан", - говорится в заявлении.
В МИД также заявили о солидарности Азербайджана с Иорданией.
"Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что нападение произошло накануне во время похоронной церемонии вблизи церкви в Эль-Караке. В результате шесть человек погибли, 28 получили ранения.
We extend our deepest condolences to the Government and people of the Hashemite Kingdom of Jordan following the armed attack on a church in Karak, and condemn the violence against places of worship and attacks targeting civilians. We express our solidarity and heartfelt sympathies with Jordan and the families of the victims, and wish a swift recovery to those injured. @ForeignMinistry — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 24, 2026