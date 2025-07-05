В Масаллинском районе обнаружено захоронение, о котором не знали даже родственники

В Масаллинском районе произошло интересное событие, соединившее разорванную нить истории одной семьи.

У подножия Талышских гор, на территории под названием Сыгечола, рядом с чайными плантациями была обнаружена неизвестная могила, тайна которой теперь раскрыта.

Как сообщает Oxu.az, благодаря исследовательской работе удалось установить, что захоронение принадлежит жителю села Багыроба Алишану Гюльмаммед оглу Бабаеву.

Особую значимость находке придает тот факт, что потомки А.Бабаева, ныне проживающие в Германии, долгие годы не имели информации о месте упокоения своего предка. После установления личности погребенного могила была полностью восстановлена – территория вокруг благоустроена и установлен надгробный камень.

Историческая справка показывает, что А.Бабаев скончался в возрасте 46 лет во время голода 1947 года. Из-за труднодоступности горной местности и крайне сложных условий того времени его похоронили прямо на месте смерти. Могила десятилетиями оставалась забытой, а связь с семьей была полностью утрачена.