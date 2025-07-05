 В Масаллинском районе обнаружено захоронение, о котором не знали даже родственники | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Масаллинском районе обнаружено захоронение, о котором не знали даже родственники

First News Media19:55 - Сегодня
В Масаллинском районе обнаружено захоронение, о котором не знали даже родственники

В Масаллинском районе произошло интересное событие, соединившее разорванную нить истории одной семьи.

У подножия Талышских гор, на территории под названием Сыгечола, рядом с чайными плантациями была обнаружена неизвестная могила, тайна которой теперь раскрыта.

Как сообщает Oxu.az, благодаря исследовательской работе удалось установить, что захоронение принадлежит жителю села Багыроба Алишану Гюльмаммед оглу Бабаеву.

Особую значимость находке придает тот факт, что потомки А.Бабаева, ныне проживающие в Германии, долгие годы не имели информации о месте упокоения своего предка. После установления личности погребенного могила была полностью восстановлена – территория вокруг благоустроена и установлен надгробный камень.

Историческая справка показывает, что А.Бабаев скончался в возрасте 46 лет во время голода 1947 года. Из-за труднодоступности горной местности и крайне сложных условий того времени его похоронили прямо на месте смерти. Могила десятилетиями оставалась забытой, а связь с семьей была полностью утрачена.

Поделиться:
112

Актуально

Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

Общество

Посольство США опровергло фейковое сообщение о «немедленном выезде» граждан из ...

Общество

В Шуше по случаю дня Ашура состоялась акция добровольной сдачи крови - ФОТО

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Общество

Посольство США опровергло фейковое сообщение о «немедленном выезде» граждан из Азербайджана

В Масаллинском районе обнаружено захоронение, о котором не знали даже родственники

Фермер объяснил основную причину отравления арбузом - ВИДЕО

Министерство здравоохранения: В день Ашура 2696 человек сдали 1213,2 литра крови - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Названа причина прохладного лета в Азербайджане

Число азербайджанцев, арестованных в Екатеринбурге, достигло шести человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Тела убитых силовиками в Екатеринбурге азербайджанцев будут доставлены в Баку завтра

Бакинский суд арестовал восьмерых граждан России, обвиняемых в наркотранзите - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Посольство США опровергло фейковое сообщение о «немедленном выезде» граждан из Азербайджана

Сегодня, 20:05

В Масаллинском районе обнаружено захоронение, о котором не знали даже родственники

Сегодня, 19:55

МИД Британии объявил о восстановлении дипотношений с Сирией

Сегодня, 19:35

Фермер объяснил основную причину отравления арбузом - ВИДЕО

Сегодня, 19:20

Президент Турции: Азербайджан готов помочь в поставках природного газа Сирии

Сегодня, 19:10

Участница Səs Azərbaycan убита на границе Мексики и США - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Министерство здравоохранения: В день Ашура 2696 человек сдали 1213,2 литра крови - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:50

ЗАО «AzerGold» завершило 9-й год своей деятельности - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

МИД Турции: Эрдоган не примет участие в 17-м саммите лидеров БРИКС

Сегодня, 18:30

Названы имена пострадавших при столкновении двух катеров в Мингячевире - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:20

Эрдоган заявил о вероятности поставок F-35 в Турцию в течение срока Трампа

Сегодня, 18:10

В Шуше по случаю дня Ашура состоялась акция добровольной сдачи крови - ФОТО

Сегодня, 17:50

Обустраивается территория вокруг нового моста Сарай - ФОТО

Сегодня, 17:30

В Португалии прошла церемония прощания с нападающим «Ливерпуля» Диогу Жотой - ФОТО

Сегодня, 17:10

Пашинян настаивает: Армении необходима новая Конституция

Сегодня, 16:35

Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях «Тарлан - 2025»

Сегодня, 16:20

В Париже вновь разрешили плавать в Сене - ФОТО

Сегодня, 16:10

В Азербайджане отметят 120-летие академика Юсифа Мамедалиева

Сегодня, 15:55

Эрсин Татар: Искренне благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за особое внимание к ТРСК

Сегодня, 15:40

Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона

Сегодня, 15:20
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45