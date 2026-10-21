Shahdag Residences and Chalets: курорт, где живут круглый год - ФОТО

Горнолыжный туризм в Азербайджане уже давно не ограничивается сезонными турами.

Курорт Шахдаг за последние годы стал точкой притяжения не только для катания, но и для тех, кто ищет здесь второе жилье или загородную резиденцию - место, куда можно приезжать не раз в год, а регулярно, в разное время года.

Долгое время недвижимость у подножия гор ассоциировалась в первую очередь с зимним сезоном: апартаменты, которые используются пару месяцев в году, а остальное время простаивают. Но на рынке постепенно меняется сам подход к тому, что значит «жить у курорта» - все больше проектов предлагают не просто квартиры в горах, а полноценный курортный формат жизни: с собственной инфраструктурой, сценарием досуга на каждый день и расчетом на то, что резиденции будут использоваться круглый год, а не только зимой.

Один из таких проектов - Shahdag Residences and Chalets.

Представьте обычное утро здесь: кофе с видом на горы, а через несколько минут - уже на трассе. Резиденции расположены непосредственно на территории действующего горнолыжного курорта, в 5 минутах ходьбы от отелей и трасс - то есть до склона можно дойти, а не доехать. После катания сценарий переходит в формат après-ski (отдых после катания): ресторан, камин, время с семьей или друзьями. Вечером - прогулка по площади и променаду.

Но этот распорядок работает не только зимой. С приходом лета он меняется, а не исчезает: горный воздух, прогулки на природе, водные развлечения вместо катания. Ключевую роль в этом сценарии играет одно из двух озер на территории комплекса - оно будет подогреваемым, а значит, останется частью летнего дня, а не просто элементом пейзажа.

Чтобы такой сценарий был возможен физически, а не только на бумаге, над проектом работает международная команда специалистов, где каждый отвечает за отдельную часть будущего курорта. Мастер-план и архитектурную концепцию разрабатывает британское бюро Chapman Taylor, интерьеры - Belenko Studio, конструктивные решения - MET Dizayn, инженерные системы - IWS Engineering. Климат и аэродинамику курорта просчитывает RWDI, ландшафт формирует DS, а световую концепцию - LC Studio.

Девелопером проекта выступает Prime Core Construction - компания, работающая в сфере жилищного, коммерческого и гостиничного строительства, в партнерстве с международными архитектурными и инженерными бюро.

Официальный сайт: https://shahdag1700.com/

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