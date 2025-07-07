«Гринч похитил лето»: Придет ли настоящая жара в Азербайджан?

Надежды на долгожданное тепло, с которым ассоциируется азербайджанское лето, тают вместе с прохладными днями. Июнь уже остался позади, ознаменовавшись необычно низкими температурами, которые никак не вязались с представлениями о начале пляжного сезона.

Многие отложили свои отпуска, мечты о морском бризе, золотистом загаре и беззаботном отдыхе в твёрдой уверенности, что уж июль-то точно принесёт зной. Однако реальность оказалась куда прозаичнее. Июль тоже проходит значительно прохладнее обычного.

Чтобы выяснить причину столь холодного лета, редакция 1news.az обратилась в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщили из ведомства, со второй половины недели на территории страны ожидается преобладание южных воздушных потоков, что приведёт к постепенному повышению температуры до значений выше нормы.

«Прогнозируется, что максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в предгорных районах, достигнет +35 градусов, в низменных районах — до +39 градусов, а в горных районах — до +28 градусов», — говорится в сообщении.

По словам представителя министерства, со второй половины недели, под влиянием южных потоков, также ожидается повышение температуры морской воды. И уже с сегодняшнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове ветер постепенно ослабевает.

«Относительно прохладная и неустойчивая погода, наблюдаемая на территории страны в последние дни, связана с влиянием северных воздушных потоков, поступающих в Азербайджан», — отметил представитель организации.