Пашинян и его «новая логика мира»: Закрытие вопроса Карабаха и другие аспекты обращения премьера Армении к своему народу

«Новая логику мира» - именно так называет премьер-министр Армении Никол Пашинян концепцию своего видения мирного процесса с Азербайджаном, основные направления которой обозначил, выступая в понедельник с видеообращением к своему народу.

Судя по заявлению Пашиняна, распространенному армянскими медиа, ключевых элементов в этой концепции несколько, и одна из самых важных среди них – это…

Закрытие темы Карабаха

«Я говорил, что буду руководить Арменией, исходя из логики непродолжения Карабахского конфликта», - сказал Пашинян.

Карабахскую тему, по его словам, некоторые силы использовали как инструмент для решения собственных целей в Армении, для недопущения развития страны. Он напомнил, что еще в марте этого года с трибуны парламента говорил: «Карабахское движение не должно быть продолжено, и если народ с этим не согласен, то может совершить революцию. Народ эту революцию не устроил, потому что, как и я, понял: если не закрыть вопрос Карабаха, то мира не будет».

Трехсторонний саммит 8 августа в Белом доме, по его словам, был поворотным моментом, и окончательный мир между Арменией и Азербайджаном был достигнут именно в США. По его словам, достигнутые договоренности открывают путь к закрытию страницы вражды между двумя народами: «Мы окончательно отвергли и исключили войну как инструмент, а это означает начало нового этапа».

Мир, и никакого реванша

Руководитель Армении считает, что в новом Южном Кавказе армянский народ должен научиться, как жить в мире.

По его словам, мир между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой при содействии президента США был установлен 8 августа.

«Совместно с президентом Азербайджана мы признали необходимость окончательно закрыть страницу прошлого конфликта и наметить путь к светлому будущему в соответствии с Уставом ООН и Алматинской декларацией 1991 года. Мы заявили, что принцип недопустимости применения силы ради изменения международных границ остается безусловным и не подлежит пересмотру», - сказал Пашинян.

По его словам, «это - историческая возможность для наших народов оставить в прошлом вражду и построить добрососедские отношения».

«Мы решительно отвергли любые попытки реванша - как сегодня, так и в будущем», - заявил Пашинян.

«После 8 августа мы живем в совершенно новом Южном Кавказе, совершенно иной Республике Армения. И этот факт следует осознать. Это нелегко, поскольку это незнакомые нам ситуация и реальность. Мы не знаем, что такое мир, не знаем, что значит жить и работать в мире. Это незнакомое для нас чувство, поскольку после обретения независимости мы жили в атмосфере конфликта – в условиях войны, или «ни войны-ни мира». Мир для нас - явление незнакомое и во многом чужое. Но я призываю вас не недооценивать важность этого момента. Сегодня у нас появилась возможность закрыть старые страницы и открыть новые - страницы мира, созидания и развития. Теперь мы должны с нуля научиться, что значит жить в мире, что значит мир, каков он и какой имеет вид. Он будет иметь тот вид и приобретет ту форму, которую мы ему придадим. Естественно, вместе с Азербайджаном, а не в одиночку», - сказал Пашинян.

По его убеждению, новый мир должен принести утешение тем, кто понес тяжелейшие утраты: «Он должен утешить родителей, потерявших сыновей, жен, лишившихся мужей, детей, потерявших родителей».

«Мир - это новая реальность, которую нам нужно беречь каждый день, заботиться как о самом дорогом, что у нас есть. Это не только политика, это образ жизни, новая жизнь, новый этап истории. Наши предки говорили: «новое вино нельзя наливать в ветхие меха». Так и мы - должны жить по-новому. Он требует от нас новых подходов, новой ответственности, нового мышления. Нам предстоит изменить образ мышления, речь, социальные привычки, государственные подходы, экономические модели. Потому что мир требует иной логики, иной психологии. Мы должны укреплять и беречь этот мир. Это наша ежедневная обязанность. Мы обязаны укрепить и развить эту реальность ради будущего наших детей и ради памяти тех, кто отдал жизнь за независимость и государственность Армении, - сказал Пашинян. - Мир установлен, и наша задача - заботиться о нем, укреплять его и постепенно превращать в более институционализированную форму».

Именно такой подход, по его словам, является залогом того, что «независимость, суверенитет и государственность Армении будут сохраняться, а мы и наши дети будем жить в свободной и счастливой стране», и именно «это делает Армению все более авторитетным участником международной жизни».

Разблокировка коммуникаций

Важным элементом мирного процесса Пашинян считает выход Армении из изоляции – «результат, который еще недавно считался невозможным». По его словам, после более чем 30-летней блокады у страны появился шанс наладить новые связи.

«Вопрос о том, каким образом будут открыты коммуникации между Арменией и Азербайджаном, решается в ясных рамках: «В Вашингтоне мы зафиксировали взаимные обязательства, основанные на уважении суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ, юрисдикции государств».

«Особое внимание уделено обеспечению беспрепятственного сообщения между Азербайджанской Республикой и Нахчываном через территорию Армении. Для нашей же страны это означает также международно признанные гарантии коммуникаций и новые перспективы сотрудничества», - сказал Пашинян.

По его словам, прежде чем открывать пути сообщения, «необходимо уточнить, разграничить и демаркировать государственную границу»: «А у границы есть обязательные атрибуты - пограничный и таможенный контроль. Да, мы ранее заявляли о готовности к упрощению пересечения границы, и именно это станет предметом предстоящих детальных обсуждений».

«Возникает ли у нас в связи с этим новая тревога? Однозначно - нет. Потому что в Вашингтонской декларации зафиксирован принцип взаимности, и это является гарантией того, что Азербайджанская Республика будет действовать по тем же правилам, что и Республика Армения», - сказал Пашинян.

По его словам, вашингтонские договоренности имеют глобальное значение: «И наша задача - превратить их в прочный фундамент для нового, мирного будущего Республики Армения».

«В Совместной декларации отмечено: Республика Армения готова работать с США и согласованными третьими сторонами в рамках программы международного сообщения во имя мира и процветания. Мы подчеркнули решимость предпринять все необходимые шаги, чтобы достичь этой цели как можно скорее», - добавил он.

Территориальные вопросы

Они, по словам Пашиняна, должны быть решены в процессе демаркации и делимитации: «В декларации и предварительном соглашении обе стороны признали неприкосновенность границ и территориальную целостность на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Это означает, что территории Армении и Азербайджана определяются границами бывших союзных республик».

«И здесь действует новая логика мира: говоря о том, что есть суверенные территории Армении, которые находятся под контролем Азербайджана, мы должны признать и то, что есть суверенные территории Азербайджана, которые находятся под контролем Армении. Решение возможно только через взаимный подход, в рамках справедливого процесса разграничения. Именно такова новая логика мира - «новое вино должно быть в новых мехах». Мы обязаны смотреть на реальность и регион по-новому», - добавил Пашинян.

Тема «возвращения» похоронена

Премьер Армении вновь назвал нереалистичными представления покинувших Карабах армян касательно их возвращения.

Обсуждение этих вопросов самими переселенцами, как он утверждает, ничего не даст, но зато станет новым источником напряженности между странами.

***

Комментируя для 1news.az основные моменты выступления Пашиняна, азербайджанский политический аналитик, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов назвал ключевые элементы в обращении Пашиняна - это:

- закрытие темы Карабаха,

- вопрос о беспрепятственности транспортного сообщения,

- закрытие темы возвращения армян в Карабах с упоминанием о том, что это не принесет мира и с пониманием того, что для Армении данная тема уже потеряла переговорный потенциал.

«В целом, послание армянского премьера можно рассматривать сразу с нескольких направлений:

- как подготовку армянского общества к новым политическим реалиям, сформированным после вашингтонских переговоров,

- как очерчивание основных ориентиров и рамок своей предвыборной кампании, то есть, то, с чем Пашинян будет идти на предстоящие выборы,

- как адресованный Азербайджану месседж о своем видении мирного процесса и намерении продолжать действовать в этом русле», - сказал Фархад Мамедов.

Важно отметить, что такие подходы Армении и – подчеркнем: сам мирный процесс в целом стали возможными исключительно благодаря Победе Азербайджана в Отечественной войне и последующей продуманной политико-дипломатической линии Баку.

Именно в результате последовательных действий Азербайджана, за последние годы кардинально изменившим геополитические реалии и стратегический ландшафт региона, стала возможной готовность Армении к конструктивности - то, что еще не так давно казалось невозможным и что она неизменно отвергала при каждом удобном случае.

Тяжелые последствия так называемого «карабахского движения», о котором говорил Пашинян, три десятилетия отравляли жизнь региона. Сепаратистское «движение» преступных идеологов пресловутого «карабахского клана» оставило в регионе кровавый след - человеческие трагедии, агрессию, оккупацию, этнические чистки, преступления против человечности. Все это, как и последовавшие после 44-дневной войны провокации реваншистских сил были лишь инструментом для достижения узких целей – как их собственных, так и внешних сил - превращаясь, как уже, по-видимому, осознают в Ереване, в главное препятствие на пути реализации Арменией собственного потенциала развития.

Активизация посреднической роли США, как и международное признание новых реалий в целом, стали возможны только после того, как Азербайджан кардинально перестроил расстановку сил в регионе. Именно военная Победа Азербайджана, закрепленная дипломатическими шагами, став отправной точкой нового этапа в истории Южного Кавказа, открыла новую страницу в его судьбе.

Вашингтонские договоренности как новый важный этап армяно-азербайджанского мирного процесса, одновременно побудили крупных региональных игроков - Иран и Россию – скорректировать свои подходы к сложившимся здесь реалиям.

И основу этих перемен заложил именно Азербайджан и его лидер: Великая Победа в Отечественной войне и ювелирная дипломатическая стратегия превратили Баку в главного архитектора новой политической реальности Южного Кавказа. Всем остальным акторам оставалось лишь принять и ориентироваться на эту новую реальность. Именно эта ключевая роль Азербайджана и получила яркое подтверждение в контексте Вашингтонских договоренностей.

Примечательный вывод на этот счет сделала на днях влиятельная турецкая газета Sabah. Анализируя встречу в Вашингтоне и достигнутые договоренности, издание уделило пристальное внимание теме Зангезурского коридора: «Этот коридор является «золотым ключом», способным соединить Азербайджан (его основную часть) с Нахчываном, а далее - со всем тюркским миром, и даже Пакистан и Афганистан. «Москва же, вместо того чтобы воспользоваться этим ключом и открыть дверь, положила его в карман, а затем сказала: «Ну ладно, если понадобится - я открою». Но теперь перед этой дверью стоит Америка…».

В эти дни было распространено сообщение о том, что председательствующая в ОБСЕ Финляндия, реагируя на совместное обращение Азербайджана и Армении о ликвидации МГ ОБСЕ, уже приступила к необходимым действиям. Это, напомним, тоже было инициативой Баку – логичной, обоснованной, законной. И которую признала и приняла Армения.

Что же, теперь у нее остается последнее «домашнее задание», как образно и точно отметил в Вашингтоне глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев, и чьей цитатой мы завершаем эту статью: «Конечно, у Армении, как говорится, есть и домашнее задание. Как вы знаете, содержащиеся в их конституции территориальные претензии к Азербайджану не позволили подписать мирное соглашение сегодня. Но после внесения этих изменений мирное соглашение может быть подписано в любое время. Однако сегодня, высказывая свое отношение к некоторым вопросам, я сказал, что если лидеры Азербайджана и Армении согласились на это парафирование в Белом доме, то можно считать, что в нашем регионе уже наступил прочный мир. Считаю, что этот вопрос имеет особое значение и для Азербайджана, и для Армении, и для всего региона».