 Азербайджан и Туркменистан: стратегия углубления партнёрства в региональном контексте | 1news.az | Новости
Азербайджан и Туркменистан: стратегия углубления партнёрства в региональном контексте

First News Media18:00 - Сегодня
Азербайджан и Туркменистан: стратегия углубления партнёрства в региональном контексте

Автор: Роза Байрамлы

Ведущий советник Центра анализа международных отношений

22 августа 2025 года стартовал визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Туркменистан по приглашению председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В рамках визита состоялась встреча Ильхама Алиева с Гурбангулы Бердымухамедовым один на один. На встрече было подчеркнуто, что две страны объединяют общая история, культура, язык, религия, а также то, что данный визит президента Азербайджана, также как и недавний визит Г.Бердымухамедова в Азербайджан, привносят огромный вклад в развитие двустороннего взаимодействия между сторонами. В рамках указанного визита состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, по итогам которой было принято решение о создании нового трехстороннего формата сотрудничества.

Нужно отметить, что в июле 2025 года состоялся визит Г.Бердымухамедова в Азербайджан. В контексте визита председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетил такие города, как Баку, Физули и Шуша. Данный визит продемонстрировал дальнейшее углубление стратегического партнёрства между двумя странами. Во время встречи Г.Бердымухамедова с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым была выражена готовность сторон расширять сотрудничество по многочисленным направлениям, в том числе в сферах энергетики, транспорта, гуманитарного сотрудничества и международной дипломатии.

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Туркменистаном построены и, соответственно, развиваются, базируясь на принципах политической стабильности, позитивной экономической динамики и взаимного доверия. Населения обеих стран принадлежат к семье тюркоязычных народов, формировались на протяжении веков в рамках общей географии, одной цивилизации, и обладают схожим духовным наследием, традициями и образом мышления. Указанные факторы находят отражение в выстраивании политического диалога, экономического сотрудничества и развитии гуманитарного взаимодействия.

Азербайджан и Туркменистан сотрудничают как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Так, двустороннее сотрудничество охватывает сферы политики, экономики, энергетики, транспорта, культуры и т.д. Как энергетические государства, расположенные в бассейне Каспийского моря, они играют стратегическую роль в обеспечении региональной энергетической безопасности. Сотрудничество в этой сфере охватывает разработку и транспортировку энергетических ресурсов, расположенных в Каспийском море. В 2021 году стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, освоению и разработке углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море. Транскаспийское сотрудничество строится не только на экономических интересах, но и на цели обеспечения благополучия двух народов и стабильности региона. Между двумя государствами также существует потенциал для согласования энергетической инфраструктуры, обмена газом и электроэнергией, а также развития сферы «зеленой энергетики».

Кроме того, существует потенциал для расширения сотрудничества в гуманитарно-культурной сфере. Обмены в сфере образования, проведение совместных культурных мероприятий и создание диалоговых платформ между молодежью могут стать важной основой долгосрочного партнерства.

Стороны также сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках международных организаций, таких как ООН, ОЭС, Движение неприсоединения и Организация тюркских государств (ОТГ). В этом контексте также важен формат «Центральная Азия + Азербайджан».

Говоря о сотрудничестве в рамках Движения неприсоединения, стоит подчеркнуть приверженность обеих стран принципам невмешательства во внутренние дела других государств. Так, Туркменистан с 1995 года имеет постоянный нейтральный статус, а Азербайджан с 2011 года является полноправным членом Движения Неприсоединения. Следует особо отметить тот факт, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (2019–2023 гг.) Туркменистан поддерживал инициативы страны.

Организация тюркских государств (ОТГ) для Азербайджана является не только платформой культурного и этнического единства, но и важным инструментом внешней политики и механизмом регионального сотрудничества. Через эту организацию Азербайджан углубляет двусторонние и многосторонние связи с тюркскими странами, достигая конкретных результатов в таких сферах, как региональная безопасность, экономическая интеграция и развитие транспортных коридоров. Являясь одним из учредителей ОТГ, Азербайджан вносит весомый вклад в структуризацию организации, формирование ее нормативной базы и институциональное развитие. Саммиты ОТГ, проведенные в Баку и Шуше, демонстрируют активную и инициативную позицию страны. Несмотря на то, что Туркменистан является наблюдателем в ОТГ, его принадлежность к тюркскому миру в культурном, политическом и экономическом аспектах стимулирует развитие сотрудничества с Азербайджаном в рамках организации. В свою очередь, Азербайджан поддерживает инициативы Туркменистана, высоко оценивает его нейтральный статус и усилия по обеспечению региональной стабильности. Азербайджан придает большое значение сохранению и продвижению общего тюркского наследия, языка и идентичности, что одновременно усиливает культурную дипломатию страны и расширяет международные гуманитарные связи.

Помимо этого, формат «Центральная Азия + Азербайджан» позволяет Азербайджану выстраивать скоординированное сотрудничество с пятью странами региона. Этот формат способствует выработке общих позиций в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт и логистика, а также изменение климата. Данный формат предлагает новую, не гегемонистскую модель региональной интеграции в евразийском пространстве, основанную на мире, стабильности и взаимном уважении. Азербайджан считает приоритетом дальнейшее углубление сотрудничества в рамках данного формата с целью укрепления стабильности, устойчивого развития и партнерства, основанного на общих интересах в регионе.

Так, развитие азербайджано-туркменских отношений демонстрирует стратегическую направленность на углубление сотрудничества и укрепление региональной стабильности. Визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Баку стал важным сигналом того, что двустороннее партнёрство выходит на новый уровень и охватывает широкий спектр сфер сотрудничества.

Нынешний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан стал закреплением политический воли сторон к последовательному расширению взаимодействия и согласованию позиций в международных структурах. Эти шаги подтверждают, что Баку и Ашхабад рассматривают друг друга как надёжных стратегических партнёров, чьё сотрудничество формирует фундамент регионального баланса и устойчивого развития.

В данном контексте особое значение приобретает и трёхсторонний формат Азербайджан–Узбекистан–Туркменистан, который открывает новые горизонты для интеграции Центральной Азии и Южного Кавказа. Эта площадка способна стать не только важным мостом транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, но и новой платформой для укрепления доверия, взаимной поддержки и координации усилий в условиях стремительно меняющейся геополитической реальности.

Таким образом, последовательное наращивание азербайджано-туркменского сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах служит важнейшей предпосылкой для укрепления мира, стабильности и процветания в регионе.

