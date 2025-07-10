Пакистан переживает климатическую катастрофу: тающие ледники приводят к наводнениям - ФОТО

Рекордные летние температуры и усиленное таяние ледников на севере Пакистана привели к разрушительным наводнениям и оползням, охватившим горные районы страны. По официальным данным, с конца июня жертвами стихии стали не менее 72 человек, ещё более 130 получили ранения.

Наиболее серьёзная ситуация сложилась в регионе Гилгит-Балтистан, где фиксируются беспрецедентные погодные аномалии. Температура в этом высокогорном районе, известном своими ледниками, достигла 48,5°C, побив предыдущий рекорд 1971 года (47°C). Это стало толчком к ускоренному таянию ледников, питающих крупнейшие реки страны.

Немаловажным является тот факт, что Гилгит-Балтистан – одна из самых богатых на ледники зон в мире и здесь насчитывается около 7200 ледников. Однако в последние годы они стремительно сокращаются из-за глобального потепления. Последствия стали очевидны как раз в этом сезоне: бурное таяние вызвало прорыв ледниковых озёр и выход рек из берегов, что, в свою очередь, вызвало внезапные паводки и оползни.

Местные власти сообщают о полностью смытых деревнях, разрушенных дорогах и перебоях с электричеством и питьевой водой. Некоторые населённые пункты остаются полностью отрезанными от внешнего мира.

Пакистан, с населением более 240 миллионов человек, входит в число наиболее уязвимых стран мира к климатическим изменениям. Он уже сталкивается с резкими перепадами осадков, засухами, волнами жары и разрушительными паводками. Как пример, трагедия 2022 года, когда аналогичные наводнения унесли жизни более 1700 человек и затронули свыше 33 миллионов жителей. По словам климатологов, сценарий может повториться, если погодные условия сохранятся.

Источник: TheGuardin

Джамиля Суджадинова