В Баку произошёл пожар в многоэтажке, жильцов эвакуировали

В одной из квартир 17-этажного жилого дома на улице Бекира Чобанзаде в Низаминском районе Баку произошёл пожар.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, возгорание возникло в квартире на 11-м этаже.

На место происшествия оперативно направили подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось быстро потушить, не допустив его распространения на другие квартиры и здание.

В результате пожара на площади 25 кв. м сгорели горючие конструкции одной из комнат трёхкомнатной квартиры общей площадью 93 кв. м. Большая часть квартиры и остальные жилые помещения были спасены от огня.

В целях безопасности сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома.