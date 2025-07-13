В Сумгайыте водитель утопил машину, пытаясь выполнить трюк в воде - ВИДЕО
В городе Сумгайыт автомобиль утонул в море.
Как сообщает "Qafqazinfo", инцидент произошёл вблизи посёлка Гаджи Зейналабдин.
По предварительной информации, водитель пытался выполнить "трюки" на мелководье у берега, в результате чего автомобиль увяз в песке.
Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД Джасарата Ганбарлы, в Сумгайыте были выявлены сотрудниками полиции и привлечены к ответственности лица, которые совершали опасные манёвры на автомобиле на прибрежной территории.
Сообщается, что женщина, управлявшая автомобилем марки "Hyundai" с государственным регистрационным номером 77-LT-810 на территории, где отдыхают люди, не имела водительских прав. Она и её супруг были приглашены в отделение полиции.
Выяснилось, что автомобиль был передан женщине с целью обучения вождению.
В своих объяснительных они выразили сожаление по поводу допущенного правонарушения.
В отношении обоих лиц были составлены административные протоколы в соответствии с законодательством.