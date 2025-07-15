Борьба с огнём на открытой территории в Джалилабаде продолжается, есть пострадавший - ОБНОВЛЕНО
Мероприятия по тушению пожара в горной местности в направлении села Зопун Джалилабадского района продолжаются.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, привлечённые к тушению, принимают меры по предотвращению распространения и ликвидации пожара.
Сообщается, что на территории, где произошёл пожар, один человек отравился дымом. На место происшествия привлечена бригада скорой помощи.
16:00
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в горной местности в направлении села Зопун Джалилабадского района.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по предотвращению распространения и тушению пожара.
Ветреная погода значительно затрудняет работу по пожаротушению.
Дополнительная информация будет предоставлена.