МЧС сделало заявление о пожаре в доме Орхана Асланова - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий12:53 - Сегодня
МЧС сделало заявление о пожаре произошедшем в доме известного азербайджанского фотографа и блогера Орхана Асланова, в результате которого сгорел гараж.

В сообщении пресс-службы МЧС отмечается, что на горячую линию 112 поступила информация о пожаре в посёлке Нардаран Сабунчинского района столицы – в связи с сообщением на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло во вспомогательном строении общей площадью 145 кв.м, часть которого использовалась как гараж, при этом существовал высокий риск распространения огня. Благодаря необходимым и оперативным мерам, принятым пожарными, удалось локализовать и потушить возгорание, не допустив его распространения на близлежащие строения.

В результате пожара сгорели горючие конструкции и кровля здания на площади 115 кв.м, частично повреждена облицовка легкового автомобиля марки «Lİ», находившегося в гараже, а также деформировано кровельное покрытие соседнего вспомогательного строения на площади 3 кв. м.

В сообщении пресс-службы МЧС отмечается, что прилегающие строения были защищены от огня, пострадавших нет.

10:50

В доме известного азербайджанского фотографа и блогера Орхана Асланова произошёл пожар - сгорел гараж.

О случившемся он сообщил в своём Instagram, опубликовав видео с места происшествия. По словам О.Асланова, огонь уничтожил практически всё имущество, находившееся в гараже. Спасти удалось лишь автомобиль - и то с повреждениями.

«К сожалению, сегодня плохой день - потеряли весь гараж. Еле успели вытащить машину с повреждениями, к сожалению, больше ничего спасти не удалось. Всё, что я так долго собирал, всё ушло. Главное, никто не пострадал. Поэтому надо жить и радоваться каждому дню. Ничего, всё наладится», - отмечает в социальной сети Орхан Асланов.

1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40