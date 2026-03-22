Самолёт, выполнявший рейс Москва–Баку, совершил аварийную посадку в Шереметьево - ОБНОВЛЕНО

Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию об аварийной посадке рейса SU1854 Москва - Баку в Шереметьеве из-за неисправности двигателя.

На самом деле самолет столкнулся с птицей, после чего его командир решил вернуться в аэропорт вылета, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот опровергает недостоверную информацию, распространяемую одним из Telegram-каналов, о якобы аварийной посадке воздушного судна с неисправностью двигателя. В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета", - говорится в Telegram-канале "Аэрофлота".

Посадка была выполнена в штатном режиме, а сам рейс вскоре будет выполнен на резервном самолете.

Источник: ТАСС

13:45

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва–Баку, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Самолёт вылетел в Баку в 08:00, однако из-за неисправности двигателя был вынужден вернуться в Шереметьево.

Самолёт благополучно приземлился в 12:10 по московскому времени.

Пострадавших нет.

Источник: АПА