В Тбилиси состоялись похороны патриарха Илии II, в церемонии приняла участие делегация Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Сегодня в столице Грузии, городе Тбилиси, в Кафедральном соборе Святой Троицы состоялась церемония похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.
Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой передала грузинскому народу глубокие соболезнования от имени азербайджанского народа.
На мероприятии к собравшимся в храме обратились Вселенский Патриарх, а также Президент Грузии, председатель парламента, премьер-министр и почетный председатель партии "Грузинская мечта".
Шествие, сопровождавшее отправление Патриарха в последний путь, началось от Кафедрального собора Святой Троицы, после чего гроб Патриарха с особыми почестями был направлен к Сионскому собору. Во всех церквях страны звонили погребальные колокола, а сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы отдать Патриарху последние почести.
В состав азербайджанской делегации вошли председатель Управления мусульман Кавказа, Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, вице-премьер Самир Шарифов, а также группа депутатов Милли Меджлиса.
11:25
Напомним, Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи с его смертью в Грузии объявлен траур.
Похороны пройдут сегодня в 15:00 в Сионском кафедральном соборе.
Источник: Report