В Тбилиси состоялись похороны патриарха Илии II, в церемонии приняла участие делегация Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в столице Грузии, городе Тбилиси, в Кафедральном соборе Святой Троицы состоялась церемония похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.

Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой передала грузинскому народу глубокие соболезнования от имени азербайджанского народа.

На мероприятии к собравшимся в храме обратились Вселенский Патриарх, а также Президент Грузии, председатель парламента, премьер-министр и почетный председатель партии "Грузинская мечта".

Шествие, сопровождавшее отправление Патриарха в последний путь, началось от Кафедрального собора Святой Троицы, после чего гроб Патриарха с особыми почестями был направлен к Сионскому собору. Во всех церквях страны звонили погребальные колокола, а сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы отдать Патриарху последние почести.

В состав азербайджанской делегации вошли председатель Управления мусульман Кавказа, Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, вице-премьер Самир Шарифов, а также группа депутатов Милли Меджлиса.

11:25

Делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Тбилиси для участия в похоронной церемонии католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.

Напомним, Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В связи с его смертью в Грузии объявлен траур.

Похороны пройдут сегодня в 15:00 в Сионском кафедральном соборе.

Источник: Report