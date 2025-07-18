В Баку жена насмерть забила мужа телефоном

В Баку прошел судебный процесс по уголовному делу Раиды Махмудовой, обвиняемой в убийстве мужа.

Как передает Oxu.Az, на заседании, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям, в качестве свидетеля выступил судебно-медицинский эксперт Хатаинского районного суда Орхан Алиев, который осмотрел тело на месте инцидента, дав пояснения о характере повреждений, нанесенных обвиняемой своему супругу.

Р.Махмудова во время своих показаний заявила, что после удара мужа по голове телефоном, она толкнула его и вышла из комнаты. Для прояснения многих спорных моментов, связанных с убийством, на следующее заседание приглашен следователь, проводивший предварительное расследование.

На следующем заседании, запланированном на 25 июля, будет повторно допрошен судебно-медицинский эксперт Объединения патологической анатомии.

Отметим, что согласно официальной информации, 24 октября 2024 года около 08:00 в районную прокуратуру поступило сообщение о смерти Гаджи Махмудова (1986 г.р.) на территории Хатаинского района.

В результате расследования было установлено, что Раида Махмудова (1987 г.р.) во время спора со своим супругом Г.Махмудовым в их общей квартире нанесла ему удары тупым предметом по голове и столкнула с кровати, в результате чего последний скончался от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса и проведено расследование.