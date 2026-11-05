Некоторые устройства Android TV Box в Азербайджане могут использоваться для кибератак - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Национальное агентство кибербезопасности предупреждает об обнаружении в некоторых продаваемых в Азербайджане устройствах Android TV Box вредоносных компонентов, связанных с ботнет-кампанией «BADBOX 2.0».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальное агентство кибербезопасности.

Отмечается, что в октябре текущего года были зафиксированы DDoS-атаки на интернет-ресурсы ряда государственных учреждений. Часть атакующего трафика поступала с IP-адресов, относящихся к азербайджанскому сегменту сети. При этом некоторые из этих адресов оказались связаны с подключениями, использующими устройства Android TV Box.

Проведенное агентством расследование показало, что в программном обеспечении устройств одной из моделей, связанных с атаками, содержится несколько вредоносных компонентов, позволяющих осуществлять удаленное управление. Устройства заражаются этими компонентами еще на этапе производства или распространения.

Зараженное устройство переходит под контроль киберпреступников без ведома его владельца. Его интернет-соединение может использоваться для проведения DDoS- и других кибератак. При этом в качестве источника атак могут фигурировать IP-адреса обычных домашних пользователей. Отмечается, что если вредоносный код встроен в программное обеспечение устройства, то сброс к заводским настройкам также может не решить проблему.

В связи с этим Национальное агентство кибербезопасности рекомендует гражданам и организациям соблюдать следующие меры предосторожности:

- Не приобретать и не использовать Android-устройства (TV Box, проекторы и др.) неизвестного происхождения, не поддерживаемые надежными производителями.

- Загружать приложения только из официальных и проверенных источников.

- Отключать подозрительные устройства от интернета и не использовать их до обеспечения безопасности.

- Ограничить подключение подобных устройств к сетям организаций, изолировать их от основной сети и отслеживать соединения с подозрительными внешними серверами.

- Сообщать о подозрительной активности и случаях заражения в Национальный центр по борьбе с компьютерными инцидентами.

Согласно информации, выявленные в ходе анализа индикаторы были добавлены на платформу обмена информацией об инцидентах Национального агентства кибербезопасности - misp.cert.az.

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