Пашинян: Армения не готовится к выходу из ЕАЭС, но создает альтернативу

Армения не ведет подготовку к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге в парламенте.

Ранее в интервью Euronews Пашинян допустил подачу заявки на вступление Армении в Евросоюз в 2027–2028 годах. В связи с этим журналисты поинтересовались, ведет ли Ереван политическую подготовку к выходу из ЕАЭС.

«Мы начали подготовку к формированию альтернативы, как и обещали народу. Чтобы у народа была возможность выбора. Мы не собираемся выходить из ЕАЭС, но коллеги из союза поднимают вопрос определения и проведения референдума», — сказал премьер.

По словам Пашиняна, для проведения референдума необходимо пройти ряд предусмотренных процедур, и Ереван уже движется в этом направлении.

«Процесс ведет к тому, чтобы мы в 2027–2028 годах обратились для начала процесса по полноценному членству в ЕС», — добавил он.

Премьер также сообщил, что Ереван ознакомился с докладом Евразийского межправсовета о возможных последствиях выхода Армении из ЕАЭС и не согласен с существенной частью заключений. Однако «свое несогласие» Армения представит коллегам в рабочем порядке.

Источник: Sputnik Армения