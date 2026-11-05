Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за сильного ветра

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана.

Об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции к участникам дорожного движения.

В ведомстве призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность и строго придерживаться правил дорожного движения, чтобы предотвратить возможные происшествия на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.

Особую ответственность следует проявлять владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентованных и крупногабаритных транспортных средств. В дорожной полиции напомнили, что движение в условиях сильного ветра может быть затруднено и опасно, а также призвали уделять особое внимание надежному креплению и упаковке перевозимых грузов.

Водителям рекомендуется парковать транспортные средства вдали от объектов, которые могут упасть или опрокинуться из-за ветра, а также отдавать предпочтение закрытым парковкам.

Кроме того, на открытых участках дорог из-за пылевой завесы, образующейся при сильном ветре, может ухудшаться видимость. В связи с этим водителям следует контролировать скорость движения и дистанцию, а также соблюдать особую осторожность при обгоне и маневрировании.

Пешеходам также рекомендуется учитывать погодные условия и избегать действий, которые могут создать угрозу их жизни и здоровью, а также безопасности других участников дорожного движения.

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