В Азербайджане предлагают облагать индивидуальных доставщиков фиксированным налогом

Физическим лицам, занимающимся курьерской деятельностью в индивидуальном порядке (без привлечения наемных работников), предлагается рассчитывать упрощенный налог на основе ежемесячной фиксированной суммы (15 манатов).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Налоговый кодекс.

Отмечается, что доставка заказов курьерами осуществляется с использованием различных транспортных средств, таких как автомобили, мотоциклы, велосипеды и скутеры. У таких лиц практически отсутствуют навыки предоставления отчетности в налоговые органы и ведения учета доходов и расходов, и во многих случаях существующая административная нагрузка подталкивает их к осуществлению деятельности неформально.

В то же время курьерская деятельность в последние годы параллельно с расширением электронной коммерции стремительно развивалась и превратилась в сферу услуг, реализуемую в основном физическими лицами, действующими в индивидуальном порядке, без привлечения наемных работников. В связи с этим предлагается устанавливать упрощенный налог на основе ежемесячной фиксированной суммы и выполнять налоговые обязательства посредством фиксированной квитанции. Это значительно упростит администрирование исчисления, уплаты налогов и отчетности, а также сократит расходы на бухгалтерский учет.

Предлагаемая модель фиксированного налога также облегчает контроль и администрирование для налоговых органов, стимулирует оформление операций и позволяет обеспечить более прозрачный учет оборота по сектору. В результате стимулируется переход курьеров, осуществляющих деятельность неформально, к официальной деятельности, а операционные расходы предпринимателей снижаются.