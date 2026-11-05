Парламент Армении проведет внеочередное заседание по проекту TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity).

Соответствующее решение одобрено на заседании правительства в четверг, передает Sputnik Армения.

На повестку дня внеочередного заседания вынесен проект изменений в законе "Об акционерных обществах", по которому будут урегулированы правовые отношения компаний, учреждаемых на основе международных соглашений с долевым участием правительства Армении в 25% и более. Это поможет урегулировать работу TRIPP Development Company, созданной для строительства и управления указанным маршрутом, но предназначено и для других компаний, которые могут быть созданы в международном формате.

Проект TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания") предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны. По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP и Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.