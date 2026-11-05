В Азербайджане проверили пчеловодческие хозяйства на наличие заболеваний - ФОТО

С 14 по 25 сентября специалисты Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) и соответствующих ведомств провели эпизоотологический мониторинг заболеваний пчел на территории страны, включая Нахчыванскую Автономную Республику.

В рамках мониторинга, охватившего 61 район и город, а также 279 сел и поселков, была оценена клиническая картина 21 522 пчелиных семей в 842 пчеловодческих хозяйствах, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA.

Для лабораторных исследований у пчел и из ульев было отобрано 846 диагностических образцов. Одновременно среди владельцев хозяйств проводилась разъяснительная работа по вопросам профилактики заболеваний, соблюдения мер биологической безопасности и ветеринарно-санитарных правил.

Эпизоотологические данные об отобранных образцах были внесены в электронную базу данных Epicollect5.

Согласно результатам лабораторных исследований, случаев заражения пчел малым ульевым жуком, европейским и американским гнильцом, клещами рода Tropilaelaps, а также варроатозом не выявлено.