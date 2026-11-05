Армения исчерпала свои интересы в отношении ОДКБ — премьер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг на брифинге заявил, что интерес республики к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исчерпан.

«Я хочу, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали: наши интересы в отношении ОДКБ исчерпаны. Мы больше не заинтересованы в ОДКБ», — сказал Пашинян, комментируя заявление генерального секретаря организации о том, что вопрос исключения Армении не обсуждается, однако в отношении республики может быть применена статья 25 Устава ОДКБ.

Согласно положениям этой статьи, государство может быть лишено права выдвигать кандидатов на должности в организации по квотному принципу, а также права голоса до погашения задолженности по членским взносам.

При этом Пашинян не уточнил, какие конкретные действия предпримет Ереван в случае принятия соответствующего решения.

Вопрос о возможном применении этой статьи в отношении Армении может обсуждаться на заседании ОДКБ, запланированном на 11 ноября в Москве.

Источник: Новости-Армения