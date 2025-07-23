В Чехии обсуждены вопросы экономического сотрудничества - ФОТО

В ходе встреч, в рамках рабочего визита министра экономики Микаила Джаббарова в Чешскую Республику, обсуждались вопросы экономического сотрудничества.

В рамках рабочего визита в Чешскую Республику министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром промышленности и торговли Лукашем Влчеком. На встрече была подчеркнута важность азербайджано-чешских отношений, роль Совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Чешской Республики в расширении партнерства, а также важность взаимных визитов и проводимых обсуждений. Стороны рассмотрели возможности увеличения двустороннего товарооборота в контексте экономического сотрудничества и активизации совместной деятельности в сферах энергетики, промышленности, транспорта, транзита, туризма и инвестиций.

На встрече с министром транспорта Чехии Мартином Купкой была представлена информация о социально-экономических целях Азербайджана и проделанной по их достижению работе, достигнутых результатах, благоприятной бизнес-среде нашей страны, растущем в условиях новых реалий транспортно-транзитном потенциале и созданных для инвесторов возможностях. Было отмечено, что одной из приоритетных сфер экономического сотрудничества с Чехией является транспортно-транзитное направление. На встрече состоялся обмен мнениями по проектам совершенствования транспортной инфраструктуры. Стороны обсудили предложения по развитию инновационной экосистемы, космической отрасли и стартапов.

В ходе встречи с заместителем председателя чешской компании Agrofert Петром Чингри было подчеркнуто важное значение эффективных сельскохозяйственных практик и перехода к устойчивому производству.

Были представлены созданные для иностранных инвесторов в Азербайджане возможности и потенциальные направления сотрудничества. Компания Agrofert приглашена к активному сотрудничеству, воспользовавшись благоприятной бизнес-средой, созданной в нашей стране.

На встрече с исполнительным заместителем председателя Skoda Group Томасом Игначаком была представлена информация об экономических приоритетах Азербайджана и применении в нашей стране зеленых технологий.

Обсуждено сотрудничество со Skoda Group и возможности применения опыта компании в сфере современных технологий в Азербайджане.