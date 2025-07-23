С этой даты начинается электронная подача документов для магистрантов

Электронная подача документов для абитуриентов, поступивших на уровень магистратуры высшего образования, начнется завтра, 24 июля, в 15:00.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, абитуриенты могут зарегистрироваться на портале https://portal.edu.az/ и выбрать услугу «Регистрация обучающихся в высшие и средние специальные учебные заведения».

На открывшейся странице можно будет подтвердить личные данные и информацию о поступлении по соответствующей специальности, а также прикрепить требуемые документы.

Электронная регистрация завершится 1 августа в 18:00.

Фаига Мамедова