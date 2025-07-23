В России принудительные работы перестали быть альтернативой заключению

Принудительные работы стали отдельным видом наказания в России, такой вид ответственности теперь не является альтернативой лишения свободы. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Теперь принудительные работы будут назначаться отдельно, вне связки с тюремным заключением. Сейчас принудительные работы назначаются только в качестве смягчения основного наказания - лишения свободы. Такая норма перестанет действовать через шесть месяцев - после вступления закона в силу.

Одновременно с этим и расширился перечень граждан, которые не могут быть приговорены к принудительным работам, теперь туда входят одинокие отцы детей до трех лет.

Принудительные работы назначаются за легкие, средние и тяжкие преступления, в последнем случае наказание применяется только если правонарушение совершено впервые. Осужденный отбывает такое наказание в исправительном центре, где работает и получает зарплату. При этом от 5% до 20% заработной платы осужденного идет в доход государства. Отбывающие такое наказание могут покидать исправительный центр на выходные и праздники определенное количество раз и при условии хорошего поведения.

Источник: ТАСС