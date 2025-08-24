 Пожар в торговом центре «Сядяряк» — ФОТОРЕПОРТАЖ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Пожар в торговом центре «Сядяряк» — ФОТОРЕПОРТАЖ

First News Media21:10 - 24 / 08 / 2025
Пожар в торговом центре «Сядяряк» — ФОТОРЕПОРТАЖ

24 августа в Гарадагском районе города Баку на территории торгового центра «Сядяряк» произошел пожар.

Для ликвидации возгорания к месту происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям. В тушении были задействованы около 30 единиц специальной техники и порядка 140 сотрудников личного состава.

Несмотря на то, что ветреная погода затрудняла тушение пожара, сотрудники Государственной службы пожарной охраны проявили высокий профессионализм и героизм, действуя слаженно и самоотверженно при локализации огня.

На месте происшествия дежурили три бригады скорой медицинской помощи.

В результате пожара пострадали 12 человек. Трое из них были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с диагнозом «отравление продуктами горения». Их состояние оценивается как удовлетворительное, после оказания необходимой помощи они выписаны домой для амбулаторного лечения. Девяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

На прилегающих дорогах образовались заторы из-за остановившихся автомобилей. Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции приняли необходимые меры по обеспечению безопасности движения и недопущению пробок.

На месте происшествия побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев.

Причины возгорания устанавливаются.

Поделиться:
806

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил Президенту Украины поздравительное письмо

Общество

В Баку вновь усилился пожар в торговом центре «Сядяряк» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Пожар в торговом центре «Сядяряк» — ФОТОРЕПОРТАЖ

Политика

Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную помощь - ...

Общество

Пожар в ТЦ «Сядяряк»: возгорание произошло на складе известной компании

В Баку вновь усилился пожар в торговом центре «Сядяряк» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар в торговом центре «Сядяряк» — ФОТОРЕПОРТАЖ

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Французские органы опеки вернули в Германию азербайджанских детей, отобранных у родителей

Снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов иностранцы арестованы на три месяца

В Азербайджане усилится ветер

Разрешения на поездки в Карабах и Восточный Зангезур теперь можно получить на портале «mygov»

Последние новости

Лукашенко рассказал, как врачи залезли ему в мозги - ВИДЕО

24 / 08 / 2025, 23:58

Пожар в ТЦ «Сядяряк»: возгорание произошло на складе известной компании

24 / 08 / 2025, 23:35

В Баку вновь усилился пожар в торговом центре «Сядяряк» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

24 / 08 / 2025, 23:20

Азербайджанский пловец, представляющий Турцию, стал чемпионом мира

24 / 08 / 2025, 23:15

Дуров объяснил свой арест ошибкой полиции Франции

24 / 08 / 2025, 23:02

Главнокомандующий ВСУ: Освобождены три села в Донецкой области Украины

24 / 08 / 2025, 22:55

Олимпийские чемпионы посетили Лачин - ФОТО

24 / 08 / 2025, 22:23

Путин на следующей неделе отправится в Китай

24 / 08 / 2025, 21:50

Пожар в торговом центре «Сядяряк» — ФОТОРЕПОРТАЖ

24 / 08 / 2025, 21:10

В Иране заявили об отказе подчиняться требованиям США

24 / 08 / 2025, 20:45

Норвегия выделяет около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины

24 / 08 / 2025, 20:21

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

24 / 08 / 2025, 19:55

Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную помощь - Зеленский

24 / 08 / 2025, 19:25

МИД Азербайджана поздравил Украину по случаю Дня независимости

24 / 08 / 2025, 19:15

Олимпийские чемпионы по дзюдо посетили город Шуша - ФОТО

24 / 08 / 2025, 18:41

Израиль нанес авиаудар по столице Йемена - ВИДЕО

24 / 08 / 2025, 18:05

Премьер Канады: Путину нельзя доверять, он несет тьму, но его можно остановить

24 / 08 / 2025, 17:49

Канада выделит $1 млрд на поставки вооружения Украине

24 / 08 / 2025, 17:19

Осуществлен ранее отложенный рейс Гянджа-Санкт-Петербург - ОБНОВЛЕНО

24 / 08 / 2025, 17:10

США выводят военных из двух баз в Ираке

24 / 08 / 2025, 17:00
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06