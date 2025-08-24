Пожар в торговом центре «Сядяряк» — ФОТОРЕПОРТАЖ

24 августа в Гарадагском районе города Баку на территории торгового центра «Сядяряк» произошел пожар.

Для ликвидации возгорания к месту происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям. В тушении были задействованы около 30 единиц специальной техники и порядка 140 сотрудников личного состава.

Несмотря на то, что ветреная погода затрудняла тушение пожара, сотрудники Государственной службы пожарной охраны проявили высокий профессионализм и героизм, действуя слаженно и самоотверженно при локализации огня.

На месте происшествия дежурили три бригады скорой медицинской помощи.

В результате пожара пострадали 12 человек. Трое из них были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с диагнозом «отравление продуктами горения». Их состояние оценивается как удовлетворительное, после оказания необходимой помощи они выписаны домой для амбулаторного лечения. Девяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

На прилегающих дорогах образовались заторы из-за остановившихся автомобилей. Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции приняли необходимые меры по обеспечению безопасности движения и недопущению пробок.

На месте происшествия побывал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев.

Причины возгорания устанавливаются.