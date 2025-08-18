Костюм Зеленского стал темой шуток и комплиментов во время встречи в Вашингтоне

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа не обошлось без шуток и неформальных реплик.

Как сообщает Reuters, внимание журналистов привлек не только политический контекст переговоров, но и внешний вид украинского лидера.

Репортер, присутствовавший на встрече, отметил, что Зеленский «выглядит потрясающе» в темном костюме. Трамп, похлопав украинского президента по спине, добавил: «Я сказал то же самое». Вопрос о дресс-коде стал предметом обсуждений после сообщений о том, что американская сторона рекомендовала Зеленскому надеть деловой костюм. На февральской встрече тот же репортер упрекнул его за повседневную одежду.

Зеленский, в свою очередь, пошутил, что журналист, похоже, сам был в том же костюме, что и в прошлый раз. Это вызвало смех у обоих лидеров и присутствующих.

В ходе беседы Зеленский заявил, что открыт к проведению выборов, но подчеркнул необходимость дополнительных гарантий безопасности и работы парламента. Трамп отреагировал вопросом: «Вы хотите сказать, что если мы будем с кем-то воевать, выборов больше не будет?» Зеленский рассмеялся и быстро уточнил: «Нет, нет».