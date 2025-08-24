В Иране заявили об отказе подчиняться требованиям США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 24 августа заявил, что будет выступать решительно против попыток США заставить Тегеран «подчиняться».

«Иран не подчинится [президенту США Дональду] Трампу. Иранский народ будет решительно противостоять ему и тем, кто возлагает на него ложные надежды», — приводит слова Хаменеи Clash Report в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что те, кто спрашивает, почему Иран не ведет прямые переговоры с США, «мыслят поверхностно».

Источник: Iz.Ru