 Стало известно о состоянии народного артиста Арифа Бабаева - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Стало известно о состоянии народного артиста Арифа Бабаева - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова09:45 - Сегодня
Стало известно о состоянии народного артиста Арифа Бабаева - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии народного артиста, профессора Арифа Бабаева.

Как сообщили АПА в пресс-службе Центральной клиники в ответ на запрос, пациент Ариф Бабаев был доставлен в Центральную клинику вчера вечером, передает 1news.az.

«Его состояние оценивается как крайне тяжелое. В настоящее время он продолжает лечение в отделении реанимации», — говорится в сообщении.

Отметим, что 23.07.2025 около 17:30 народный артист Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность. Сообщается, что пациент был немедленно интубирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вчера вечером он был перевезен машиной скорой помощи из Гахской районной центральной больницы в Баку, в Центральную клиническую больницу.

2025/07/24 23:47

Народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева на автомобиле скорой помощи доставили из Гахской центральной районной больницы в Центральную клиническую больницу в Баку.

Как сообщил Report сын артиста Яшар Бабаев, его отец был помещен в реанимационное отделение клиники.

По словам Я. Бабаева, состояние Арифа Бабаева остается тяжелым, изменений нет.

16:00

23 июля 2025 года около 17:30 Народный артист Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую центральную районную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность.

Как сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями) в ответ на запрос 1news.az, пациент был немедленно интубирован и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время его лечение продолжается в отделении реанимации медицинского учреждения. Состояние оценивается как критически тяжёлое. Планируется его эвакуация в медицинское учреждение столицы в соответствии с состоянием здоровья», — говорится в сообщении.

14:40

Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев помещен в реанимацию.

Об этом сообщил АПА его сын Яшар Бабаев.

Источник: АПА

Поделиться:
4517

Актуально

Общество

Какой будет погода в субботу?

Общество

Журналистка 1news.az стала победительницей конкурса MEDİA

Политика

Посол Израиля: В Баку евреи чувствуют себя безопаснее, чем в Париже

Политика

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных преступлениях

Общество

Какой будет погода в субботу?

Журналистка 1news.az стала победительницей конкурса MEDİA

Рашад Набиев поздравил победителей конкурса «Yüksəliş»

В Агдаме продолжается борьба с огнем - ВИДЕО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Уволена директор, заставлявшая уборщиц школы мыть свою машину

Бакинский метрополитен расширяется: контракт на 35,4 млн манатов

В Гяндже избили до смерти 22-летнюю девушку, задержан ее отец

Французские спецслужбы проводили тайные встречи в созданной ими в Баку ассоциации для развлечений - СУД

Последние новости

Андреа Пирло назначен главным тренером «Дубай Юнайтед»

Сегодня, 13:25

Какой будет погода в субботу?

Сегодня, 13:15

Журналистка 1news.az стала победительницей конкурса MEDİA

Сегодня, 13:10

Посол Израиля: В Баку евреи чувствуют себя безопаснее, чем в Париже

Сегодня, 13:05

Джей Ло отпраздновала 56-летие в Анталье - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Посол: Азербайджан играет важную роль в регионе Ближнего Востока

Сегодня, 12:52

Рашад Набиев поздравил победителей конкурса «Yüksəliş»

Сегодня, 12:43

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных преступлениях

Сегодня, 12:35

В Агдаме продолжается борьба с огнем - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Докатились: Россияне массово штурмуют пляжи… Северной Кореи

Сегодня, 12:25

Жестокие пытки, электрошок и гибель: Более 40 стран ОБСЕ требуют расследовать пытки украинских пленных в России

Сегодня, 12:20

Останется ли прежней плата за обучение? - Официальный ответ

Сегодня, 12:15

«Синяя вечность» под звёздами: На DREAM FEST 2025 в Баку почтили память Муслима Магомаева - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Набравший 700 баллов ученик: «До экзамена у меня не было телефона»

Сегодня, 12:00

Солдата СНБ Армении довели до самоубийства - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:53

Минтранс Узбекистана о значении Зангезурского коридора для региона Центральной Азии

Сегодня, 11:50

Полиция обратилась к участникам дорожного движения

Сегодня, 11:44

Спикер Милли Меджлиса выразила соболезнования российским коллегам

Сегодня, 11:30

ХАМАС потребовал гарантий прекращения огня в Газе после перемирия

Сегодня, 11:15

Cafe Botanist: концептуальное кафе в Баку, ориентированное на природу - ФОТО

Сегодня, 11:00
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45