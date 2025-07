Сенатор Стив Дейнс: Укрепление азербайджано-израильских отношений имеет решающее значение для нацбезопасности США - ВИДЕО

Укрепление азербайджано-израильских отношений имеет решающее значение для национальной безопасности США, написал сенатор Стив Дейнс в своем аккаунте в социальной сети Х после слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации на Ближнем Востоке.

В ходе слушаний сенатор назвал свою недавнюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку «очень продуктивной».

Он отметил, что азербайджано-израильские отношения будут только укрепляться на фоне сделки с SOCAR, которая поможет диверсифицировать энергетические возможности Израиля.

Напомним, что в конце июня израильские СМИ сообщили, что SOCAR купила 10% в израильском газовом проекте «Тамар» за $1,25 млрд. SOCAR приобрела 43% ценных бумаг Union Energy, которые соответствуют 7% в «Тамар», и 17,9% - у Tamar Petroleum, отвечающие за 3% акций в добычном проекте.

По данным ресурса «Нефть и капитал», газовую залежь «Тамар» нашли на средиземноморском шельфе в 2009 году. Запасы месторождения достигают около 389 млрд кубометров метана. Оно считается одним из ключевых для газовой добычи Израиля.

Strengthening the relationship between Israel & Azerbaijan is critical for national security & countering the threats that Israel faces from Iran. pic.twitter.com/AKCWorkXIa — Steve Daines (@SteveDaines) July 23, 2025