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Сенатор Стив Дейнс: Укрепление азербайджано-израильских отношений имеет решающее значение для нацбезопасности США - ВИДЕО

First News Media12:33 - Сегодня
Сенатор Стив Дейнс: Укрепление азербайджано-израильских отношений имеет решающее значение для нацбезопасности США - ВИДЕО

Укрепление азербайджано-израильских отношений имеет решающее значение для национальной безопасности США, написал сенатор Стив Дейнс в своем аккаунте в социальной сети Х после слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации на Ближнем Востоке.

В ходе слушаний сенатор назвал свою недавнюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку «очень продуктивной».

Он отметил, что азербайджано-израильские отношения будут только укрепляться на фоне сделки с SOCAR, которая поможет диверсифицировать энергетические возможности Израиля.

Напомним, что в конце июня израильские СМИ сообщили, что SOCAR купила 10% в израильском газовом проекте «Тамар» за $1,25 млрд. SOCAR приобрела 43% ценных бумаг Union Energy, которые соответствуют 7% в «Тамар», и 17,9% - у Tamar Petroleum, отвечающие за 3% акций в добычном проекте.

По данным ресурса «Нефть и капитал», газовую залежь «Тамар» нашли на средиземноморском шельфе в 2009 году. Запасы месторождения достигают около 389 млрд кубометров метана. Оно считается одним из ключевых для газовой добычи Израиля.

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