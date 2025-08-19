Пезешкиан: Поддерживаем мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

Мы поддерживаем мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на совместной пресс-конференции с армянским премьером Николом Пашиняном.

Президент Ирана, который находится в Армении с визитом, коснулся мирного процесса между Баку и Иреваном.

«Мы поддерживаем мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Цель Ирана – развивать отношения с Арменией по всем направлениям и повысить их до стратегического уровня», - сказал он.

Также иранский президент пригласил Пашиняна с визитом в ИРИ.

Источник: Snn.ir