 Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения
Политика

Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

11:15 - Сегодня
Президент России Владимир Путин направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю ее дня рождения.

Текст послания опубликован на сайте АЗЕРТАДЖ.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи.», - говорится в послании российского лидера.

