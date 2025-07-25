Спикер Милли Меджлиса выразила соболезнования российским коллегам

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила спикерам Совета федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко и Государственной думы Вячеславу Володину письма соболезнования в связи с жертвами авиакатастрофы в Амурской области России пассажирского самолёта Ан-24.

Об этом говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В посланиях от имени спикера и депутатов азербайджанского парламента выражается глубокая скорбь в связи с произошедшей трагедией, а также соболезнования семьям и близким погибших.