Генетик рассказал о рисках «гена Анджелины Джоли»

Профессор и генетик Константин Северинов объяснил, что мутация гена BRCA1 («ген Анджелины Джоли») встречается у одной из 200 женщин.

Она существенно повышает вероятность развития рака молочной железы или яичников в раннем возрасте. По словам эксперта, операция по удалению органов, которую актриса перенесла в 2013 году, была её личным выбором, а не прямой медицинской рекомендацией.

При этом около 3% людей являются носителями генов с высоким риском развития наследственного рака и сердечно-сосудистых патологий.