Президент Монголии впервые посетит Беларусь
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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Беларусь с официальным визитом 24-26 октября.
Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении близкого к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала «Пул первого».
Отмечается, что это первый его визит в Беларусь.
В рамках визита ожидаются переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, подписание документов о сотрудничестве.
Кроме того, будет проведен белорусско-монгольский бизнес-форум.
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