Президент Монголии впервые посетит Беларусь

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Беларусь с официальным визитом 24-26 октября.

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении близкого к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала «Пул первого».

Отмечается, что это первый его визит в Беларусь.

В рамках визита ожидаются переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, подписание документов о сотрудничестве.

Кроме того, будет проведен белорусско-монгольский бизнес-форум.