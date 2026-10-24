Увеличилось число погибших при теракте в церкви Иордании - ОБНОВЛЕНО

Министерство здравоохранения Иордании обновило данные о погибших в результате вооруженного нападения на православную церковь в провинции Эль-Карак, передает 1news.az.

"Число жертв теракта в храме Святого Георгия в районе Хаммуд выросло с 8 до 9 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Минздрава Ибрагим аль-Баддур указал, что в больницах остаются еще 27 пострадавших. По его словам, восемь раненых переведены в военный госпиталь принца Али бен Хусейна. "Состояние двоих из них врачи оценивают как критическое", - отметил он.

Как сообщил телеканал Al Mamlaka, иорданским спецслужбам пока не удалось задержать членов террористической ячейки, совершившей нападение на церковь. Поиски преступников продолжаются. В Аммане и других городах усилены меры безопасности.

14:18

В Иордании число погибших во время атаки террористов в пятницу на похоронную процессию у церкви в провинции Эль-Карак возросло до 8 человек.

Как передает 1news.az, об этом сообщает телеканал Al Mamlaka.

Также сообщается о 27 раненых.

В военном госпитале имени принца Али бен Хусейна, по словам заведующего хирургическим отделением Махмуда Савалка, двое пострадавших все еще находятся в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии и подключены к аппарату ИВЛ, в то время как еще шесть человек с травмами средней и легкой степени тяжести проходят лечение в хирургических отделениях.

Спецслужбы страны ведут поиски совершивших нападение на церковь. В Аммане и других городах усилены меры безопасности.