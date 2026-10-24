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Азербайджанские шахматисты завоевали медали клубного Кубка Европы

Редакция 1news17:20 - Сегодня
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Азербайджанские шахматисты завоевали медали клубного Кубка Европы

Азербайджанские шахматисты завоевали золото и бронзу в личном зачете клубного Кубка Европы, а команда Шахрияра Мамедъярова стала победителем турнира.

Как сообщили в Федерации шахмат Азербайджана, соревнования прошли в черногорском городе Будва.

Выступавшая в мужском турнире команда "Вугар Гашимов" набрала 10 очков и заняла десятое место.

В женских соревнованиях сербский клуб "Сирмиум Сремска-Митровица" и азербайджанская команда "Одлар Юрду" набрали по 10 очков и разделили третье-четвертое места. По дополнительным показателям "Одлар Юрду" расположился на четвертой строчке.

Турецкий клуб "Baegan Pendik", за который выступал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, стал обладателем Кубка Европы.

Айдын Сулейманлы из клуба "Вугар Гашимов" завоевал бронзовую медаль по личным показателям на первой доске. Представлявшая "Одлар Юрду" Гюльнар Мамедова выиграла золото на четвертой доске.

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