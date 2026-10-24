Скандал в бакинском детсаду: стало известно, что происходит в слепых зонах без камер - ВИДЕО
Утверждается, что в одном из детских садов, расположенном в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, дети подвергаются насилию.
Как сообщает 1news.az, речь идет о дошкольном учреждении EOS Junior.
По словам одного из родителей, детей отводят в помещения, где отсутствуют камеры видеонаблюдения, избивают и запугивают.
Автор жалобы утверждает, что насилие над несовершеннолетними совершает директор учреждения. По его словам, несмотря на неоднократные жалобы на эту женщину, она продолжала применять насилие в отношении воспитанников.
Заявитель также сообщил, что дети, которых забрали из детского сада, в настоящее время получают психологическую помощь.
В свою очередь, исполнительный директор дошкольного учреждения Шафаг Гасанзаде заявила, что сотрудница, о которой идет речь, уволена, а по данному вопросу проводится правовая оценка.