Скандал в бакинском детсаду: стало известно, что происходит в слепых зонах без камер - ВИДЕО

Утверждается, что в одном из детских садов, расположенном в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, дети подвергаются насилию.

Как сообщает 1news.az, речь идет о дошкольном учреждении EOS Junior.

По словам одного из родителей, детей отводят в помещения, где отсутствуют камеры видеонаблюдения, избивают и запугивают.

Автор жалобы утверждает, что насилие над несовершеннолетними совершает директор учреждения. По его словам, несмотря на неоднократные жалобы на эту женщину, она продолжала применять насилие в отношении воспитанников.

Заявитель также сообщил, что дети, которых забрали из детского сада, в настоящее время получают психологическую помощь.

В свою очередь, исполнительный директор дошкольного учреждения Шафаг Гасанзаде заявила, что сотрудница, о которой идет речь, уволена, а по данному вопросу проводится правовая оценка.