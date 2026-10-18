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Политика

В парламенте Украины назвали преемника Зеленского

Редакция 1news10:50 - Сегодня
В парламенте Украины назвали преемника Зеленского

После Владимира Зеленского президентом Украины может стать только спикер парламента.

Как передает 1news.az, об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Никаких назначений глав Украины не будет (в данной конфигурации). Это невозможно. Мы не можем назначить никого президентом вместо Зеленского. Им может стать только глава парламента", - написал Дмитрук.

По его словам, "других вариантов нет".

Также политик отметил, что недавнее заявление президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы в Украине направлено на отстранение Зеленского, а не на избрание нового лидера страны.

10 октября Трамп призвал к смене президента Украины. Американский лидер сказал, что стране необходим новый глава государства, способный достичь мира с Россией.

Через несколько дней Зеленский заявил в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, что не намерен подавать в отставку.

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