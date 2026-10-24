В Баку проходит церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15

В Баку началась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15.

Как сообщает 1news.az, мероприятие проходит в Baku Crystal Hall.

В стартовавшем сегодня турнире участвуют команды, представляющие ассоциации — члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

Чемпионат мира U-15, который завершится 30 октября, будет проходить в Говсанском комплексе соревнований. Матч открытия и финал состоятся в Baku Crystal Hall. Сборная Азербайджана в первой встрече чемпионата сегодня в 19:30 встретится со сборной Тимора-Лешти.

Напомним, что сборная Азербайджана 25 октября в 12:45 сыграет с Андоррой, в 19:30 — со сборной Австралии. Оба матча пройдут на площадке 10A Говсанского комплекса соревнований. Спустя день, 26 октября, сборная в 11:30 встретится с командой Израиля, а в 18:15 — со сборной Гаити.