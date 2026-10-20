 Лейла Абдуллаева приняла участие в обеде с первой леди Франции — ФОТО | 1news.az | Новости
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Лейла Абдуллаева приняла участие в обеде с первой леди Франции — ФОТО

Редакция 1news19:35 - Сегодня
Лейла Абдуллаева приняла участие в обеде с первой леди Франции — ФОТО

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева приняла участие в обеде с первой леди Франции Брижит Макрон, организованном для женщин-послов. Участницы встречи обсудили вопросы, связанные с положением женщин, защитой детей, образованием и здравоохранением.

Об этом Абдуллаева написала на своей странице в соцсети X.

«Обед женщин-послов с первой леди Франции. Искренние беседы на важные темы: женщины, дети, образование, здравоохранение и многое другое. Спасибо, госпожа Брижит Макрон, за уделенное время и гостеприимство!» — отметила дипломат.

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