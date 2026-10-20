Лейла Абдуллаева приняла участие в обеде с первой леди Франции — ФОТО
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева приняла участие в обеде с первой леди Франции Брижит Макрон, организованном для женщин-послов. Участницы встречи обсудили вопросы, связанные с положением женщин, защитой детей, образованием и здравоохранением.
Об этом Абдуллаева написала на своей странице в соцсети X.
«Обед женщин-послов с первой леди Франции. Искренние беседы на важные темы: женщины, дети, образование, здравоохранение и многое другое. Спасибо, госпожа Брижит Макрон, за уделенное время и гостеприимство!» — отметила дипломат.
Le déjeuner des femmes Ambassadeurs avec la Première dame de la France. Des discussions sincères sur des sujets importants: les femmes, les enfants, l'éducation, la santé et bien plus encore. Merci Madame Brigitte Macron pour votre temps et pour votre hospitalité! https://t.co/sl7CIv0uJQ — Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) October 20, 2026