 Volkswagen готовится сократить еще более 10 тыс. сотрудников | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Volkswagen готовится сократить еще более 10 тыс. сотрудников

Редакция 1news18:21 - Сегодня
Читать на других языках:English
Volkswagen готовится сократить еще более 10 тыс. сотрудников

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен сократить еще 12 тыс. работников к 2030 году.

Как передает 1news.az со ссылкой на Spiegel, об этом компания объявила после встречи с представителями сотрудников в Ганновере.

Автопроизводитель хочет, чтобы все увольнения прошли в социально приемлемой форме. Для этого сокращать штат, среди прочего, будут через так называемые «трансферные компании» — переходя в такую структуру, работник получает помощь в поиске нового места трудоустройства, например, через программы повышения квалификации. Часть расходов по оплате труда таких работников может взять на себя Федеральное агентство по труду.

Представители Volkswagen подчеркивают, что переход в такие структуры должен быть добровольным. Сколько именно сотрудников планируется сократить таким образом, пока неизвестно. Обсуждать договоры с такими компаниями VW начнет 24 ноября.

В последние годы VW сталкивается с проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Из-за этого концерн начал готовиться к массовой реструктуризации, которая предусматривает в том числе закрытие заводов в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и Неккарзульме (на последнем заводе производят Audi).

Поделиться:
174

Актуально

Спорт

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

Общество

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил ...

Общество

Новые подробности смертельной драки между членами криминальной группировки в ...

Политика

Азербайджан привержен международному миру и безопасности

В мире

Увеличилось число погибших при теракте в церкви Иордании - ОБНОВЛЕНО

Volkswagen готовится сократить еще более 10 тыс. сотрудников

На территории Латвии обнаружены фрагменты БПЛА

Генетик рассказал о рисках «гена Анджелины Джоли»

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Вооруженные люди похитили 20 стажеров полиции в Пакистане

Зеленский назвал условие отказа Украины от вступления в НАТО

Умер легендарный актер из "Стар Трека"

Зеленский: Украина готова на мирную сделку с потерей территорий - ВИДЕО

Последние новости

Увеличилось число погибших при теракте в церкви Иордании - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Президент Монголии впервые посетит Беларусь

Сегодня, 18:43

Volkswagen готовится сократить еще более 10 тыс. сотрудников

Сегодня, 18:21

На территории Латвии обнаружены фрагменты БПЛА

Сегодня, 17:58

Генетик рассказал о рисках «гена Анджелины Джоли»

Сегодня, 17:40

Азербайджанские шахматисты завоевали медали клубного Кубка Европы

Сегодня, 17:20

Во Франции в день массовых демонстраций по всей стране задержали 135 человек - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Вице-президент Олимпийского комитета Болгарии застрелен, задержаны трое

Сегодня, 16:40

Диляра Алиева получила новую должность

Сегодня, 16:15

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

Сегодня, 16:09

Постапокалиптический спектакль: беспорядки в Париже ставят под сомнение съемки голливудских фильмов

Сегодня, 16:05

США эвакуируют дипломатов на Ближнем Востоке в обстановке хаоса

Сегодня, 16:00

В Баварии намерены восстановить сгоревший бывший чайный домик Гитлера - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:56

Новые подробности смертельной драки между членами криминальной группировки в Баку: в деле замешан сын депутата - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня, 15:49

Боец MMA Пенго Боссио Ванги погиб при теракте под Парижем: задержана мать подозреваемого - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 15:47

Задержаны трое из окружения устроившего стрельбу под Парижем, в том числе его мать

Сегодня, 15:36

R4 и Евротройка призвали к дипломатическому решению региональных конфликтов

Сегодня, 15:18

Полиция Италии провела рейды и обыски в 20 городах страны

Сегодня, 14:36

В семье убитого в драке между членами криминальной группировки в Баку сегодня планировалось сватовство

Сегодня, 13:59

Инфантино посетил Говсанский спорткомплекс в первый игровой день ЧМ U-15 - ФОТО

Сегодня, 13:39
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55