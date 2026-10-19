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Азербайджан и ООН обсудили меры по привлечению внимания к обмелению Каспия

Редакция 1news23:20 - 19 / 10 / 2026
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Азербайджан и ООН обсудили меры по привлечению внимания к обмелению Каспия

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев провёл встречу с постоянным координатором ООН в стране Дмитрием Шлапаченко. Одной из главных тем переговоров стало снижение уровня Каспийского моря.

Об этом Бабаев написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, стороны обсудили необходимость привлечения большего внимания международного сообщества к обмелению Каспия, которое остаётся одной из наиболее острых экологических проблем региона.

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы расширения регионального сотрудничества в сфере управления трансграничными водными ресурсами, подготовки к засухам, развития систем раннего предупреждения и обмена информацией.

Также обсуждались возможности дальнейшего укрепления взаимодействия по приоритетным направлениям в преддверии COP31 и после проведения конференции.

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