Во Франции в день массовых демонстраций по всей стране задержали 135 человек - ВИДЕО

Французская полиция в первой половине дня субботы задержала 135 человек на фоне массовых демонстраций, которые проходят по всей стране.



Об этом сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес.



«В большинстве своем эти задержания производились по итогам досмотров [личных вещей] и в связи с конфискацией предметов, которые могут использоваться как оружие», — сказал он в эфире телеканала BFMTV.



По словам министра, до сих пор не было зафиксировано никаких серьезных инцидентов. Тем не менее он выразил обеспокоенность в связи с присутствием большого количества представителей левых и крайне левых движений в Орлеане, которые собрались на демонстрацию против партии «Национальное объединение» перед началом ее двухдневного политического конгресса в этом городе. Согласно предварительным данным, на манифестациях, которые стартовали в первой половине дня, насчитывалось около 35 тыс. человек. Всего же на эту субботу запланировано порядка 136 различных акций, тогда как 17 октября их насчитывалось 264.



17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, тогда как МВД насчитало 550 тыс., что вдвое превысило прогнозы аналитиков силовых ведомств. В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Нуньес пообещал, что власти продолжат преследование всех участников погромов и грабежей.