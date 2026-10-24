R4 и Евротройка призвали к дипломатическому решению региональных конфликтов

Министры иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии (формат R4), а также Франции, Германии, Великобритании (Евротройка) и Италии обсудили актуальные региональные и международные вопросы на встрече, состоявшейся 23 октября в Стамбуле.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Германии, об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств восьми стран.

Согласно заявлению, главы МИД обсудили ситуацию вокруг Ирана, израильско-палестинский конфликт и необходимость его урегулирования на основе принципа двух государств. Кроме того, они затронули тему нападений хуситов на Саудовскую Аравию и правительство Йемена, вопросы безопасности и свободы судоходства, а также эскалацию напряженности в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах и Черном море.

«Министры подтвердили приверженность дальнейшему участию в дипломатических усилиях, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе и за его пределами, а также на решение связанных с этими вопросами проблем в сферах безопасности, экономики и торговли. Они подчеркнули острую необходимость урегулирования региональных конфликтов посредством диалога, дипломатии и деэскалации. В соответствии с резолюциями ООН министры отметили важность поиска долгосрочных решений всех неурегулированных конфликтов путем переговоров», — говорится в заявлении.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить диалог в данном формате для предотвращения конфликтов и содействия укреплению мира и стабильности в регионе.