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Новая стратегия АБР в Азербайджане: акцент на «зелёную» экономику

First News Media12:00 - Сегодня
Новая стратегия АБР в Азербайджане: акцент на «зелёную» экономику

Азиатский банк развития (АБР) утвердил Стратегию партнерства банка с Азербайджаном, рассчитанную на 2025-2029 годы.

Как передает Report со ссылкой на АБР, в стратегии подчеркивается важность создания добавленной стоимости, интеграции и устойчивости для достижения целей развития страны.

В течение следующих пяти лет стратегия будет сосредоточена на двух основных направлениях: содействие становлению "зеленой" и диверсифицированной экономики, а также развитие низкоуглеродной инфраструктурной связанности и инклюзивного роста.

"Начинается новый этап партнерства между АБР и Азербайджаном, и наш приоритет - это формирование устойчивой экономики, поддержка роста, ориентированного на частный сектор, укрепление финансовой системы и развитие регионального сотрудничества. Благодаря целевым стратегическим инвестициям и совместным усилиям, АБР намерен содействовать реализации национальных приоритетов развития, запуску региональных инициатив и построению процветающего будущего для народа Азербайджана", - прокомментировала директор представительства АБР в Азербайджане Санния Дуррани-Джамал.

Стратегия полностью согласована с национальными стратегиями развития Азербайджана и направлена на преодоление ключевых вызовов с использованием возможностей для "зеленого" и устойчивого роста. Среди приоритетов - построение конкурентоспособной экономики за счет стимулирования инноваций, развития высокодоходных товаров и услуг, а также формирования квалифицированной рабочей силы.

Для максимизации эффекта от развития, стратегия выходит за рамки роста ВВП, акцентируя внимание на благе населения, охране окружающей среды и глобальных общественных благах. Пятилетняя программа включает инициативы по активизации климатических действий, управлению рисками стихийных бедствий, продвижению гендерного равенства и цифровой трансформации.

В рамках стратегии АБР также предоставит аналитическую и консультативную помощь органам власти, инвесторам и партнерам, участвуя в совместной разработке и внедрении экономически целесообразных решений. Инвестиции банка будут носить избирательный и инновационный характер, с фокусом на устойчивый рост вне сырьевого сектора.

Как сообщает банк, дополнительная (межсекторная) поддержка будет направлена на стимулирование частного сектора, усиление климатических инициатив, развитие механизмов управления стихийными рисками, продвижение гендерного равенства и ускорение цифровой трансформации.

Стратегия полностью согласуется с национальными приоритетами, сформулированными в документе "Азербайджан 2030" и Социально-экономической стратегии развития на 2022–2026 годы.

Объем ресурсов, выделяемых в рамках Стратегии, будет зависеть от политики внешнего заимствования правительства, качества предварительной проработки проектов и уровня их готовности к реализации. В соответствии с договоренностями по совместному финансированию, АБР может покрывать до 75% стоимости проектов в портфеле.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За это время банк предоставил стране свыше $5 млрд кредитов, в том числе $1,5 млрд на транспортные проекты и $1,7 млрд - на энергетические.

АБР был основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле (Филиппины). В состав банка входят 69 стран, из которых 50 расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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