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Какой будет погода в Азербайджане в августе?

Феликс Вишневецкий17:00 - Сегодня
Какой будет погода в Азербайджане в августе?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на август.

Гидрометеорологические условия августа мало отличаются от июля, температурный режим колеблется примерно в тех же пределах. В редких случаях возможны кратковременные ливни. По сравнению с началом лета, в августе грозы и град наблюдаются реже.

Ожидается, что средняя месячная температура воздуха в августе этого года будет близка к климатической норме, а в некоторых районах - немного выше. Количество осадков за месяц в основном прогнозируется в пределах климатической нормы.

В первую декаду месяца на территории страны в основном не ожидается осадков. Однако в дневные часы в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Преобладать будет юго-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 26-28 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше. Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов, днём – 29-34 градуса, а в отдельные дни - 38-40 градусов тепла. Количество осадков за месяц, как ожидается, будет близким к климатической норме, равной 6–8 мм.

В городе Нахчыван, а также в Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре средняя месячная температура воздуха составит 26-29 градусов тепла, что также соответствует или немного превышает климатическую норму.

Температура ночью ожидается в пределах 23-28 градусов, днём - 30-35 градусов, а в отдельные дни возможна жара до 38-41 градуса тепла. Количество осадков за месяц, как предполагается, будет близким к климатической норме, равной 6–10 мм.

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесане и Гядабее средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 18-23 градусов тепла, что соответствует климатической норме.

Температура ночью составит 15-20 градусов, днём - 27-32 градуса, а в отдельные дни возможна жара до 35-37 градусов. Количество осадков за месяц, как ожидается, будет в пределах климатической нормы, равной 26–55 мм.

В Восточном Зангезуре - в Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачине, Зангилане - средняя месячная температура воздуха составит 20-23 градуса тепла, что также близко к климатической норме. Температура ночью - 13-18 градусов, днём - 25-30 градусов, в отдельные дни - 33-37 градусов тепла. Ожидается, что количество осадков за месяц будет соответствовать климатической норме, равной 15–37 мм.

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчоле, Тертере и Физули ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 25-27 градусов тепла, что близко к климатической норме и немного выше её.

Температура ночью будет в пределах 21-26 градусов, днём - 29-34 градуса, а в отдельные дни возможна жара до 37-41 градуса тепла. Количество осадков за месяц прогнозируется близким к климатической норме, равной 19–27 мм.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязане, Шабране, Хызы, Губа, Хачмазе и Гусаре ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 23-26 градусов тепла, что близко к климатической норме и немного выше её. Температура ночью будет в пределах 19-24 градусов, днём - 28-33 градуса, а в отдельные дни возможна жара до 35-38 градусов тепла. Количество осадков за месяц прогнозируется близким к климатической норме, равной 27–116 мм.

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлягане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе и Сальяне, а также в Нефтчале ожидается средняя месячная температура воздуха 27-29 градусов тепла, что близко к климатической норме и немного выше её. Температура ночью -22-27 градусов, днём - 30-35 градусов, а в отдельные дни возможно потепление до 38–41 градуса тепла. Количество осадков за месяц прогнозируется близким к климатической норме, равной 6-22 мм.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре и Джалилабаде средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 23-27 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного выше.

Температура ночью - 20–25 градусов, днём -30-35 градусов, а в отдельные дни возможно потепление до 37-39 градусов тепла. Количество осадков за месяц прогнозируется близким к климатической норме, равной 13–83 мм.

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