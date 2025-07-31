Какой будет погода в Баку в первый день августа?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 1 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит: ночью +23…+27°, днём +34…+38°. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днём 40-50%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы, ночью и утром - местами туман.

Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха по регионам: ночью +23…+27°, днём +35…+39°, местами до +41°. В горах - ночью +15…+20°, днём +28…+33°.