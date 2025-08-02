Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию

Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров прокомментировал начало экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.

В беседе с корреспондентом Report в Килисе он отметил, что это событие имеет большое значение как с точки зрения диверсификации поставок газа, так и с политической и экономической точек зрения.

"Это новое направление для поставок азербайджанского газа. Этот проект важен не только с экономической, но и с политической и транспортной точек зрения", - подчеркнул Насиров.