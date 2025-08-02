Микаил Джаббаров: Азербайджан закладывает основу нового энергомоста между Южным Кавказом и Ближним Востоком

Начало экспорта азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции - важнейший этап в истории энергетического экспорта Азербайджана. Это также и заложило основу нового энергетического моста между Южным Кавказом и Ближним Востоком.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию.

По словам министра, число стран, импортирующих азербайджанский газ, достигло 14, однако планы SOCAR гораздо масштабнее. В настоящее время компания приобретает доли в зарубежных проектах по добыче газа и планирует поставлять газ в новые страны-потребители.

Микаил Джаббаров, являющийся также председателем Наблюдательного совета SOCAR, рассказал о стратегических энергетических проектах, реализуемых Азербайджаном. Он подчеркнул, что эти инициативы играют неоценимую роль в обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности.

Министр отметил, что начало поставок газа из Азербайджана в Сирию с открытием турецко-сирийского газопровода еще раз демонстрирует, что страна является надежным и стратегическим поставщиком энергоресурсов. Этот проект внесет значительный вклад в расширение географии экспорта газа Азербайджана по новым направлениям.

Министр энергетики Сирии Мохаммед Аль-Башир выразил благодарность Азербайджану и Турции за поддержку в улучшении благосостояния и восстановлении Сирии, пострадавшей от многолетней войны.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, в свою очередь, сообщил о подписании "своп" (обменного) соглашения с SOCAR, предусматривающего передачу азербайджанского газа на турецко-сирийской границе. Он отметил, что Азербайджан, который всегда поддерживал Турцию как в печальные, так и в радостные дни, не пожалел своей поддержки и в этом проекте. Министр заявил, что азербайджанский природный газ будет экспортироваться в Сирию через Килис, и что ежедневно через измерительную станцию "Явузлу" будет транспортироваться 6 млн кубометров природного газа.

Байрактар сообщил, что после начала экспорта газа в Сирии в ближайшее время начнут работать и электростанции.

Источник: Report